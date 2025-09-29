Dolandırıcılığın böylesi: 37 bin 354 TL ceza yedi!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte güvenliği sağlamak adına uygulamalarını sürdürüyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler; A.H. yönetimindeki 06 TT 2492 plakalı otomobili durdurdu. A.H.'den ehliyetini isteyen ekipler yaptıkları kontrollerde ehliyetin başka bir şahsın üzerine olduğunu tespit etti.

Ehliyetsiz olarak trafiğe çıkan ve polis ekiplerine başkasının kimliğini vererek, uygulamadan geçmek isteyen A.H. kendisini görüntüleyen gazetecinin "neden başkasının ehliyetini kullanıyorsun?" sorusuna "seni alakadar etmez" dedi.

Ehliyetsiz olduğu halde polis ekiplerine başkasının ehliyetini veren A.H.'ye 37 bin 354 TL idari para cezası yazıldı.

A.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.