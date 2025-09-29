Dolandırıcılığın böylesi: 37 bin 354 TL ceza yedi!

Kaynak: İHA
Dolandırıcılığın böylesi: 37 bin 354 TL ceza yedi!

Kayseri'de ehliyetsiz trafiğe çıkan sürücü trafik uygulamasında polis ekiplerine başkasının ehliyetini vererek, uygulamadan geçmek istedi. Kendisine "neden başkasının ehliyetinin kullanıyorsun" diyen gazeteciye sürücünün cevabı ise, "seni alakadar etmez" oldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte güvenliği sağlamak adına uygulamalarını sürdürüyor.

2.jpg

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler; A.H. yönetimindeki 06 TT 2492 plakalı otomobili durdurdu. A.H.'den ehliyetini isteyen ekipler yaptıkları kontrollerde ehliyetin başka bir şahsın üzerine olduğunu tespit etti.

3.jpg

Ehliyetsiz olarak trafiğe çıkan ve polis ekiplerine başkasının kimliğini vererek, uygulamadan geçmek isteyen A.H. kendisini görüntüleyen gazetecinin "neden başkasının ehliyetini kullanıyorsun?" sorusuna "seni alakadar etmez" dedi.

4.jpg

Ehliyetsiz olduğu halde polis ekiplerine başkasının ehliyetini veren A.H.'ye 37 bin 354 TL idari para cezası yazıldı.

A.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son Haberler
"Bölge" 26 Ekim’de BOA Sahne'de prömiyer yapacak
"Bölge" 26 Ekim’de BOA Sahne'de prömiyer yapacak
Çocuklar parkı yaktı
Çocuklar parkı yaktı
Soğuk hava dalgası, kalp sağlığı için gizemli bir alarm zili çalıyor
Soğuk hava dalgası, kalp sağlığı için gizemli bir alarm zili çalıyor
Öğretmenini bıçakladıktan sonra intihar eden 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Öğretmenini bıçakladıktan sonra intihar eden 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Hareketsizlik ve obezite ölüm getiriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Hareketsizlik ve obezite ölüm getiriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar