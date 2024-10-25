Dolandırıcılık davası ders oldu: Kainat güzeli yoğurdu üfleyerek yiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolandırıcılık davası ders oldu: Kainat güzeli yoğurdu üfleyerek yiyor

Tayland'da üç ünlü sunucu ve oyuncunun dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Tayland Güzellik Kraliçesi Paweensuda Drouin derin endişe içinde.

Tayland Güzellik Kraliçesi Paweensuda Drouin ile aynı menajeri paylaşan oyuncu Min Peachaya’nın tutuklanması, Paweensuda Drouin üzerinde de etkili oldu. Bu olayın kendisine ve sektöründeki herkese bir uyarı niteliğinde olduğunu vurgulayan Drouin, özellikle iş teklifleri alırken daha dikkatli olacağını belirtti.

Paweensuda Drouin, üç ünlü isim olan sunucu ve oyuncuların The Icon Group'un dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olarak gözaltına alınmasının ardından sektörde güvenin sarsıldığını söyledi. Min Peachaya ile aynı menajeri olan Drouin, son zamanlarda menajeriyle sık görüşmediklerini, yalnızca iş ile ilgili görüşmeler yaptıklarını belirtti. Menajerini en son bir ay önce gördüğünü söyleyen Drouin, “O zamanlar işine bağlı ve profesyonel biriydi” ifadelerini kullandı.

Bu olayın ardından Drouin, aldığı iş tekliflerini daha dikkatli inceleyeceğini belirtti. Özellikle reklam projelerinde şirketin itibarının önemli olduğuna dikkat çeken Tayland güzellik kraliçesi, “Bir iş teklif edildiğinde çok daha titiz davranacağım. Şu anda gerçekten endişe ve korku içerisindeyim” dedi. Bu açıklamasıyla benzer olaylardan korunma çağrısında bulunan Drouin, sektördeki meslektaşlarına da dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Tayland basınına göre, gözaltında bulunan Min Peachaya’nın sağlığı yerinde ve her gün avukatıyla görüşebiliyor. Ailesi de günlük olarak ziyaret hakkına sahip. Min’in gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal medyada sessizliğe bürünen menajeri, olayın ardından halkın ilgisini çekti.

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