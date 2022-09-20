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İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşları yüksek kar vaadi 'forex' yöntemiyle 1 milyon 800 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 5’i tutuklandı. 

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:38
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Dolandırıcılık operasyonuna 5 tutuklama

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, müştekilere ait ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı 'forex' yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları, hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadiyle yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu kişilere yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazanılan parayı alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir’de 9, ülke genelinde ise 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliye yönelik İzmir’in yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan edinilen bilgiye göre şüphelilerin ilk olarak belirledikleri bir Instagram hesabını ele geçirdikten sonra o kişinin arkadaşlarına mesaj attığı, kendi arkadaşıyla konuştuğunu sanan mağdurların da dolandırıldığı belirlendi. Ortaya çıkan mesajlarda, şebeke üyelerinin sisteme en az 3 bin lirayla giriş yapıldığını, bu sistemin "yasal, risksiz ve helal" olduğunu söylediği ortaya çıktı. Suç örgütü üyelerinin, dolandırdıkları kişilere ana parayı kaybetmeme taahhüdü verdiği de öğrenildi. 

Ayrıca sözde kazanılan paraların bloke olmaması için mağdurlardan "güvenlik protokolü" adı altında yeniden ödeme yapmaları istendiği de anlaşıldı. Dolandırıcıların, bu ödeme yapıldıktan sonra Adalet Bakanlığı sayfasından düzenledikleri sahte ekran görüntülerini vatandaşlara gönderdikleri kaydedildi. Devlet bankalarına ait olduğu ileri sürülen çok sayıda belgeyi de mağdurlara gönderdikleri aktarıldı.

Kaynak: İHA

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