Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı

Eskişehir merkezli 3 ilde yapılan dolandırıcı operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.


Eskişehir merkezli İzmir ve Kütahya illerinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda, 5 paravan şirket kurup banka hesaplarının 235 milyon 412 bin 896,38 TL hacme ulaştığı belirlendi. Ekiplerce 11 şüpheliden 9’u yakalanıp adliyeye çıkartıldı. Şüpheli 2 şahsın ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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