Dolandırıcılıkla suçlamıştı! Ahmet Dursun'dan Erden Timur ile ilgili yeni açıklama

Eski futbolcu Ahmet Dursun, geçtiğimiz mart ayında Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Erden Timur hakkında sert ifadeler kullanan Dursun, Timur’dan özür diledi.

AHMET DURSUN ERDEN TİMUR'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Arma Spor’da katıldığı programda özür dileyen Ahmet Dursun, “Erden Timur’dan özür diliyorum, hakkını helal etsin. O olayın Erden Bey ile ilgili değilmiş. Artacı olan tarafından dolandırıldığımızı hatta Erden beyin bize kira yardımı yaptığını öğrendik. Hakkını helal etsin, özür dileriz” dedi.

SÖYLEDİĞİ SÖZLER...

Eski Beşiktaş futbolcusu, ünlü yorumcu Ahmet Dursun, Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur hakkında flaş iddiada bulundu. Dursun, Timur'un farklı şekilde para kazanma yolu bulduğunu söylemişti. Ahmet Dursun, Erden Timur'un şirketi NEF'ten bir yer satın aldığını fakat bu yerin yarı bedelinin elden, toprak sahibine ödetildiğini açıkladı. Ayrıca Dursun, Erden Timur ile bu konu hakkında özel bir görüşme yaptıklarını ve bu görüşme sırasında Timur'un 'Ayağım tutuldu' diyerek gittiğini ve bir daha görüşemediklerini iddia etmişti.

"BATAK ADAM"

Ahmet Dursun, "Zamanında bir gayrimenkul aldık. Bak yemin ediyorum ya işte 'Erden Timur şöyle, Erden Timur böyle' diye ya dedim yani bu adam batak bir adam. Aynı zamanda da farklı bir şekilde para kazanma yolunu bulmuş bir adam. Şimdi Galatasaray'da yaptıklarını anlatmıyorum. Galatasaraylılar zaten çok iyi bilir. Kendi firmaları üzerinden yaptıkları vesaire..." şeklinde konuştu.