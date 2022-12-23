32 milyar doları batırdı serbest bırakılacak

ABD'de federal bir yargıç, FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Bankman-Fried’ın 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılacağını duyurdu.

Savcı Nicolas Roos, ABD'li Sulh Ceza Hakimi Gabriel Gorenstein'a, kefalet paketinin Bankman-Fried'ın pasaportunu teslim etmesini ve ailesinin California, Palo Alto'daki evinde ev hapsinde kalmasını gerektireceğini belirtti. Ayrıca Bankman-Fried’ın düzenli olarak ruh sağlığı tedavisi ve değerlendirmesinden geçmesi gerekeceğinin altı çizildi. Roos, paketi şimdiye kadarki en büyük mahkeme öncesi kefalet paketi olarak adlandırdı.

NTV'de yer alan habere göre, Bankman-Fried'ın savunma avukatı Mark Cohen, müvekkilinin bu koşulları kabul ettiğini söyledi. Her ikisi de Stanford Hukuk Fakültesi profesörü olan ebeveynlerinin, Bankman-Fried'ın mahkemeye dönmesinin güvencesi olarak bonoyu birlikte imzalayacaklarını ve öz sermayeyi evlerine postalayacaklarını kaydetti. Cohen, "Müvekkilim kaçmak için hiçbir çaba göstermedi" dedi.

NE OLMUŞTU?

FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti. ABD’de federal savcılar, geçtiğimiz hafta Bahamalar’da gözaltına alınan ve ABD’ye getirilen FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried hakkında “dolandırıcılık”, “finans yasalarını ihlal etmek” ve “kara para aklamak” dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Bankman-Fried’ı yatırımcıları dolandırmakla suçlamıştı. FTX, kasımda, ABD'de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.