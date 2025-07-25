Dolandırıcılıkla suçlanmıştı: Özge Ulusoy cephesinden açıklama geldi

Bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde ilginç anlar yaşanmış ve geceye Bowax Türkiye'nin kurucusu Lokman İn'in açıklamaları geceye damga vurmuştu.

İş adamı Lokman İn ödülünü almak üzere sahneye giderken Özge Ulusoy, menajeri tarafından sahneden indirilmişti.

SAHNEDEN GÜLEREK İNMİŞTİ

Lokman İn; "Birkaç gün önce, müzik de girseniz söyleyeceğim. Firmamı dün dolandıran kişi bana güvenilir iş adamı ödülü verecekmiş, ben buraya gelince kaçıyor. Sadece ilginç! Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak ilginç, onu söylüyorum. Gelirken o kaçıyor, müzik açıyorsunuz, ses açıyorsunuz. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?" diyerek, sahneden gülerek indi.

Lokman İn, X hesabından şunları söyledi: Açık konuşma zamanı… Özge Ulusoy ile profesyonel bir işbirliği gerçekleştirdik. Tüm ödemeleri eksiksiz yapıldı. Ancak verilen sözler tutulmadı, içerikler paylaşılmadı. Dün bir ödül töreninde, sahneye çıkmam beklenirken menajeri Mine Kayakiran tarafından sunucu Özge Ulusoy sahneden bilinçli olarak indirildi. Tüm bu yaşananların ortasında, Özge Ulusoy hiçbir şey olmamış gibi programı sunmaya devam etti. Herkesin kiminle çalıştığına dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz.

AVUKATAN AÇIKLAMA GELDİ

Özge Ulusoy'un avukatından açıklama geldi. Ünlü ismin avukatı; 'Son yaşanan olaylar, müvekkilimizin ismi ve itibarı kullanılarak, ilgili şahıs ya da şirketin sosyal medya görünürlüğünü artırma, kamuoyunda sansasyon yaratma ve ticari tanıtım elde etme gayesinde kurgulanmış olup, kötü niyetli biçimde istismar edilmiştir' ifadelerini kullandı.