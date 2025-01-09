Dolandırıcılıkta sıra zemzeme geldi. 15 bin litre sahte zemzem ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'da çeşme suyunu "zemzem" diye piyasaya sürmeye çalıştılar. Zabıta ekiplerinin yaptığı baskında 15 bin litre sahte zemzem ele geçirildi.

Adana'da çeşme suyunu "zemzem" suyu şişelerine koyan imalathaneye baskın yapıldı. Baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı.

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Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi. Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı.

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