Dolandırılmakta ısrarcı olan vatandaş kıl payı kurtuldu. Bankacılar ikna etmek için seferber oldu

Kendini savcı, avukat, polis gibi tanıtan dolandırıcılar aynı yöntemlerle çok sayıda vatandaşı dolandırmaya devam ediyor. Çok sayıda habere de konu olan dolandırıcılık olaylarında bir ilk yaşandı.

Kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürülen vatandaş dolandırılmakta ısrarcı olunca banka personeli çaresiz kaldı.

ÖN ÖDEMELİ DOLANDIRICILIK

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtan bir şahıs, Yaşar T. (73) isimli yaşlı adamın ilaç siparişi verdiğini, kargosunu almayıp geri iade ettiğini ve kendilerinin zarara uğratıldığını belirtti.

Dolandırıcı, Yaşar T.'nin verecekleri hesaba 156 bin TL yatırmasını isteyerek 50 bin TL'yi hemen yatırması halinde dava açmaktan vazgeçeceğini söyledi.

BANKACILAR DOLANDIRILDIĞINA İKNA EDEMEDİ

Panikleyen Yaşar T., eşi ile birlikte kendisinden istenen parayı yatırmak üzere banka şubesine gitti. Öğle paydosunda panikle bankaya gelen Yaşar T.’nin dolandırılmak üzere olduğunu anlayan banka çalışanları, kendisini ikna etmeye çalıştı.

Ancak Yaşar T. ısrarla parayı yatırmak isteyince durum polise bildirildi. İhbarla banka şubesine gelen polis ekipleri, Yaşar T.’yi parayı yatırmaktan vazgeçirdi.

POLİS DOLANDIRICILARIN PEŞİNDE

İlaç siparişi vermediği öğrenilen Yaşar T. ile eşi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.