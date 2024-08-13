Dolapları doldurun yüzde 43 zam geliyor!

Türkiye'de tüketicileri etkileyen yeni bir ekonomik gelişme yaşandı. TÜSEDAD'ın açıklamasına göre, bazı temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 43,6'lık bir artış söz konusu. Vatandaşlara stok yapmaları yönünde uyarılar yapılırken, bu zamla birlikte enflasyonun yeni bir rekora imza atması bekleniyor.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TÜSEDAD), çiğ sütün maliyetindeki artışa dikkat çekerek, üretici tavsiye fiyatlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Temmuz ayındaki zammın ardından, çiğ sütün üretim maliyeti 17,54 TL'den 21,05 TL'ye çıkması gerektiği ifade edildi. Bu durum, yüzde 43,6'lık bir artışı temsil ediyor ve sektörde yeni bir fiyat ayarlaması beklentisini gündeme getirdi. TÜSEDAD tarafından yapılan açıklamada, güncel maliyetlerin ve önerilen fiyatların detayları paylaşıldı.

MALİYETLER ARTTI

TÜSEDAD, yem, elektrik ve mazot fiyatlarındaki önemli artışlara dikkat çekerek, bu durumun çiğ süt üretim maliyetlerini yüzde 3,2 oranında yükselttiğini bildirdi. Elektrik ve mazot, süt üretimi için kritik girdiler arasında yer almakta ve fiyatlarındaki yükseliş, üretim maliyetlerine doğrudan etki etmektedir. Ayrıca, reforme hayvan kesim fiyatlarındaki düşüşün, süt üreticileri üzerinde olumsuz bir etki yarattığı ifade edildi.

TÜSEDAD tarafından yapılan açıklamada, süt maliyetlerine yüzde 20 kar marjı eklenmesi gerektiği ve böylece güncel süt fiyatının 21,05 Türk Lirası olması gerektiği vurgulandı. Bu fiyat güncellemesi ile sektördeki dengelerin sağlanacağı ve hem et hem de çiğ süt üretiminin devamlılığının mümkün olacağı belirtildi. Ulusal Süt Konseyi'nin 1 Mayıs 2024 tarihli açıklamasına göre, mevcut tavsiye edilen süt fiyatı 14,65 TL iken, TÜSEDAD'ın önerdiği fiyat artışı ile bu rakamın yüzde 43,6 oranında artarak 21,05 TL'ye ulaşması bekleniyor.