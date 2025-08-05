Dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini bıçakladı

Alınan bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2219. Sokak'ta iddialara göre E.K. ile kardeşi S.K. arasında dolaptaki eşyaların konumunu değiştirme nedeniyle kavga çıktı.

Anlaşmazlığın şiddetlendiği olayda abla E.K., bıçakla kardeşi S.K.'yı kolundan yaraladı. Bildirim üzerine konuta polis ve sağlık personeli gönderildi. Polis birimleri çevrede emniyet tedbiri alırken, sağlık görevlileri yaralanan S.K.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne nakletti.

Görevliler tarafından yapılan soruşturmanın ardından E.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.