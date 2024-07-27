Dolar 12 lira birden değişecek. Piyasalarda kur şoku

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolar 12 lira birden değişecek. Piyasalarda kur şoku

Piyasalar alev alev yanacak. Dolar kuru için dikkat çeken bir uyarı geldi. Tam 12 lira birden değişecek.

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