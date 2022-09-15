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Dolar 2022'nin zirvesini gördü

Dolar kuru bugün 18,29 lirayı test ederek 18 Aralık’ta görülen 18,36 rekoru sonrası en yüksek seviye test edildi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 15:55
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Dolar 2022'nin zirvesinde

Dolar 2022'nin zirvesini gördü
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Güne 18,23 TL ile başlayan Dolar kuru 18,29 TL'yi aşarak 2022’nin en yüksek seviyesini gördü. Doları kuru, saat 15:28 itibarıyla %0,21 artışla 18,26 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,23 TL, en yüksek 18,26 TL seviyelerini gören dolar kuru, günü 18,24 TL seviyesinde kapatmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi ile 18 seviyesi üzerine demir atan dolar kuru, son haftalarda 18,22 civarında oldukça dar bantta işlem görüyordu. Bu hafta doların küresel piyasalarda yeniden güçlenmesi ve risk iştahındaki azalmaya bağlı gelişen ülke paralarında yaşanan düşüş TL’de de kendisini gösteriyor.

Bu hafta açıklanan ABD ÜFE ve TÜFE rakamları, petroldeki düşüşe bağlı bir gerileme olduğunu gösterdi. Ancak diğer kalemlerdeki fiyat artışları devam ederken gıda enflasyonu 43 yılın zirvesine çıktı. Fed’in son verilere bağlı bu ay yapacağı toplantıda 75 baz puanlık faiz artışı yapması öngörülürken 100 baz puanlık beklentilerde de artış kaydedildi.

Faiz beklentilerinin artmasıyla dolar endeksi bu hafta 110 yakınında alıcılı işlem görürken risk iştahında ise azalma yaşanıyor. Bugün Polonya zlotisi, Güney Kore wonu ve Tayland bahtı en çok düşüş yaşayan gelişen ülke paraları olurken TL’deki kayıp sınırlı. Fakat zaten tarihi rekorun hemen altında işlem gören kurdaki her atak yeni rekor olasılığı anlamına geliyor.

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