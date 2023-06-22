Dolar 24 TL'yi geçti

TCMB tarafından bugün açıklanan politika faiz kararı sonrasında Dolar 24 TL'yi geçti.

Dolar 24 TL'yi geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesinde döviz yatay seyirdeydi.

Geçtiğimiz ay faiz oranında değişikliğe gidilmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası bugün seçimler sonrasında politika faiz kararı için toplandı ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından piyasaların da merakla beklediği politika faizi belli oldu.

YÜZDE 15 SEVİYESİNDE YÜKSELTTİ

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 27 ay sonra 650 baz puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 15 seviyesine yükseltti. Politika faizini 27 ay sonra ilk kez arttıran TCMB Para Politikası Kurulu, karar metninden "parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir" dedi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyordu.

KKM'DE YENİ REKOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576 milyar TL'den 2 trilyon 628 milyar TL'ye çıktı.

DOLAR, EURO, STERLİN’DE SON DURUM

Dolar kuru faiz kararı sonrası 24,25 TL'den,

Euro 26,51 TL'den

Sterlin 30,83 TL'den,

Japon Yeni ise 16,97 TL'den işlem görüyor.

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