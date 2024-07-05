Dolar 3 lira birden değişecek. Piyasalarda büyük hareketlilik

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar 3 lira birden değişecek. Piyasalarda büyük hareketlilik

Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiriyor. Dolarda büyük hareketlilik. İşte ayrıntılar...

Son Haberler
ABD'de istihdam haziranda beklentilerin üzerinde gerçekleşti Dünya
ABD'de istihdam haziranda beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Temmuz'da fındık büyüklüğünde dolu Yerel Haberler
Temmuz'da fındık büyüklüğünde dolu
Kurtulmuş'tan UEFA'ya Demiral tepkisi Gündem
Kurtulmuş'tan UEFA'ya Demiral tepkisi
Bakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi Gündem
Bakan Fidan, Aliyev ile bir araya geldi
Milli Takıma bir şok daha. Merih Demiral defteri kapandı Spor
Milli Takıma bir şok daha. Merih Demiral defteri kapandı
Eskişehir Şehir Hastanesi önünde eylem Gündem
Eskişehir Şehir Hastanesi önünde eylem