Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı

TCMB'nin kararının ardından döviz kurlarında hareketlilik yaşandı. Bugün Kapalıçarşı'da dolar 34 TL, euro ise 38 TL sınırına yaklaştı.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 artış göstererek 10.047,63 puana yükseldi.

Saat 18.00 itibariyle Kapalıçarşı'da döviz kurları şu şekilde:

- ABD Doları: 33,8720 TL

- Euro: 37,6410 TL

- Sterlin: 44,1280 TL

ALTINDA SON DURUM

Altın piyasasında da hareketli bir gün yaşandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin liradan işlem gördü. Altın, gün içinde 2 milyon 750 bin lira ile 2 milyon 789 bin lira arasında dalgalandıktan sonra, yatay bir seyir izleyerek günü tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın işlemlerinin toplam hacmi 3 milyar 99 milyon 407 bin 625,54 lira olurken, toplam işlem miktarı 1.122,36 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 3 milyar 422 milyon 173 bin 676,33 lira olarak belirlendi.

