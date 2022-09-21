Dolar kıpır kıpır. 20 Aralık 2021'deki kara gün kuruna sadece 5 kuruş kaldı

ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi uluslararası piyasalar dalgalı seyir sürerken, iç piyasada da dolar adım adım ilerliyor. Hem de 20 Aralık 2021 günü 18 lira 36 kuruşluk rekor seviyeye iyice yaklaştı. Dolar bugün 18 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Kısacası dolar tüm zamanların rekoruna sadece 5 kuruşluk mesafesi kaldı.Arka kapı müdahalelerine Kur Korumalı Mevduat hesabına rağmen dolar yine kıpır kıpır...

FED'in kritik verilerin açıklanacağı günün sabahında Fed'in kritik faiz kararını açıklayacağı güne Dolar/TL kuru 18.31 TL'den başladı. Euro 18,25 TL'den işlem gördü..

Piyasaların beklediği Fed bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da merak ediliyor.

75 BAZ PUAN BEKLENİYOR

En son 75 baz puan artırıma giden bankanın bu ay da 3. kez 75 baz puanlık bir hamle yapması bekleniyor. Öte yandan 100 baz puan seçeneği de öngörüler arasında

DOLAR ULUSLARARASI PİYASALARDA 20 YILIN ZİRVESİNDE

Uluslararası piyasalarda dolar, başlıca para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine yakın işlem görüyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 110 seviyesinin üzerinde.

EURODA DURUM NE

Euro günü doların 6 kuruş gerisinde 18 lira 25 kuruştan girdi. Altın fiyatlarına gelince Fed’in faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler piyasaları hareketlendirdi. Altın fiyatları Nisan 2020'den beri en düşük seviyeye yakın işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1671 dolar, çeyrek altın 1582 liradan, Cumhuriyet Altını ise 6510 liradan fiyatlandı

20 ARALIK'TA NE OLMUŞTU

Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırarak, 18 lira 36 kuruşa yükselmişti. O günkü kabine toplantısının ardından verilen mesajlar ve yapılan arka kapı satışlarıyla dolar saat 21,20'de 14.70'e ertesi gün de 12 lira 18 kuruşa kadar gerilemişti. İktidar dolar yükseltmemek için her çareye başvurdu. Arka kapı satışları yapıldı. Kur Korumalı Mevduat hesabıyla dolar kuru sabit tutulmaya çalışıldı, ancak olmadı. Dolar her geçen gün adım adım ilerledi ve bugün 20 Aralık 2021 kuruna beş kuruşluk mesafe kaldı. Hem de KKM'ye harcanan milyarlarca liraya rağmen