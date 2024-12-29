Dolar alacaklar dikkat! Bankalar Birliği açıklama yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar alacaklar dikkat! Bankalar Birliği açıklama yaptı

Aralık ayı başında sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesinin ardından döviz büroları dolar alım satımını durdurmuştu. Aslından ayırt edilemeyen banknotlar nedeni ile bankalar alım yapmama kararı almıştı. TBB'den yeni bir açıklama geldi.

Bankalar bu kararı döviz sayma makinelerinin güncellenmesi gerekliliği nedeni ile aldıklarını açıklamışlardı. TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

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GÜNCELLEMELER BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük oranda tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulüne başladıklarını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yazılı olarak yapılman açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.

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Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." denildi.

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