Dolar alacaklar dikkat! Bankalar Birliği açıklama yaptı

Bankalar bu kararı döviz sayma makinelerinin güncellenmesi gerekliliği nedeni ile aldıklarını açıklamışlardı. TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

GÜNCELLEMELER BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük oranda tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulüne başladıklarını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yazılı olarak yapılman açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." denildi.