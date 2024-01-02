Dolar aniden harekete geçti. Bugün dolar kaç TL

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
Dolar aniden harekete geçti. Bugün dolar kaç TL
Doların önü kesilemiyor. Yeni yılla birlikte dolar yeni hedefine doğru adım adım ilerliyor. İşte dolar bugün kaç lira ve yeni hedefi ne?

Enflasyon rakamları yarın açıklanacak. İşte enflasyon öncesi güne fırtına gibi girdi. Yılbaşı nedeniyle dün dolar cuma günkü kapanışı olan 29,50 TL'den işlem gördü. Dolar, yeni yılın ikinci gününe hışımla girdi, ibreyi yeni hedefe doğrulttu. İşte o yeni hedef 30 TL olurken, bugünkü yükselişle birlikte dolar 29,66 TL'den işlem görüyor. Bu rakam dolar için tüm zamanların rekoruydu. Tıpkı dolar gibi euro da adım adım 33 liraya doğru ilerliyor. Euronun bugünkü kur fiyatı 32,72 TL... Altın da dolar ve euro gibi yükselişte.

Gram altın 1.972 TL'den, Çeyrek altın 3.225 TL'den işlem görürken, Cumhuriyet Altını ise 13 bin liraya dayandı. Cumhuriyet Altını 12.855 TL fiyatlandı.

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