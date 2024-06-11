Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte

Geçtiğimiz hafta karışık seyir sergileyen dolar kuru, yeni günde daha sakin bir seyir sergiliyor. Dünü 32,24 – 32,50 aralığında geçiren kur, günü 32,32 seviyesinde kapattı.
Yeni günde ise 08.00’de 32,35 seviyesinde bulunuyor. Dalgalı seyrine ara veren kur, yeni daha dizgin bir seyir sergiliyor.
Geçtiğimiz hafta yeni rekor seviyelere yelken açan kur, sert yükselişini bir miktar durdurarak, daha sakin seyirde bulunuyor. Mayıs ayında özellikle 32,15 – 32,25 aralığını mesken tutan kur, bu hafta ise 32,30 bandı civarında yön arayışında.
EURO/TL’DE SON DURUM
Euro/TL’de durum aynı. Geçtiğimiz hafta karışık seyir sergileyen kur, yeni günde daha sakin seyrediyor. Dünü 34,72 – 35,01 bandı aralığında geçiren Euro/TL yeni günde daha yatay bir seyirde bulunuyor. Euro/TL aynı saat diliminde 34,87 seviyesinde bulunuyor.
MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün yurtiçi piyasalarında işsizlik oranı ve sanayi üretimi verisi takip edildi. İşsizlik oranı Nisan ayında yüzde 8,5 ile önceki ayın altında açıklandı. Sanayi üretimi ise eksi 0,7 olarak açıklandı. Ayrıca bugün yurtiçinde Perakende Satışlar verisi takip edilecek.
Piyasalar yarın ABD tarafından açıklanacak olan FED faiz kararını yakından izliyor. FED’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek sabit bırakması öngörülüyor. FED’în bu kararı dolar tarafında ve para piyasaları üzerinde etkili olabilir. Karar metni verilecek mesajlar isen merakla bekleniyor.
Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde haziran ayındaki faiz indirimini hızlı bir şekilde yenilerinin takip etmeyeceği mesajını piyasalara verdi.
Ayrıca Lagarde sadece ekonomi hakkında yeni projeksiyonlar ortaya koyduklarında değil her toplantıda durumu yeniden gözden geçireceklerini ifade etti.
YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.