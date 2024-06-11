Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte

Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte
Düzenleme: Büşra Kapan

Dolar kuru haftanın ikini işlem günüde sakin seyirde bulunuyor.

1/8
Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte 1

Geçtiğimiz hafta karışık seyir sergileyen dolar kuru, yeni günde daha sakin bir seyir sergiliyor. Dünü 32,24 – 32,50 aralığında geçiren kur, günü 32,32 seviyesinde kapattı.

2/8
Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte 2

Yeni günde ise 08.00’de 32,35 seviyesinde bulunuyor. Dalgalı seyrine ara veren kur, yeni daha dizgin bir seyir sergiliyor.

3/8
Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte 3

Geçtiğimiz hafta yeni rekor seviyelere yelken açan kur, sert yükselişini bir miktar durdurarak, daha sakin seyirde bulunuyor. Mayıs ayında özellikle 32,15 – 32,25 aralığını mesken tutan kur, bu hafta ise 32,30 bandı civarında yön arayışında.

4/8
Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte 4

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL’de durum aynı. Geçtiğimiz hafta karışık seyir sergileyen kur, yeni günde daha sakin seyrediyor. Dünü 34,72 – 35,01 bandı aralığında geçiren Euro/TL yeni günde daha yatay bir seyirde bulunuyor. Euro/TL aynı saat diliminde 34,87 seviyesinde bulunuyor.

5/8
Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte 5

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün yurtiçi piyasalarında işsizlik oranı ve sanayi üretimi verisi takip edildi. İşsizlik oranı Nisan ayında yüzde 8,5 ile önceki ayın altında açıklandı. Sanayi üretimi ise eksi 0,7 olarak açıklandı. Ayrıca bugün yurtiçinde Perakende Satışlar verisi takip edilecek.

6/8
Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte 6

Piyasalar yarın ABD tarafından açıklanacak olan FED faiz kararını yakından izliyor. FED’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek sabit bırakması öngörülüyor. FED’în bu kararı dolar tarafında ve para piyasaları üzerinde etkili olabilir. Karar metni verilecek mesajlar isen merakla bekleniyor.

7/8
Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte 7

Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde haziran ayındaki faiz indirimini hızlı bir şekilde yenilerinin takip etmeyeceği mesajını piyasalara verdi.

8/8
Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte 8

Ayrıca Lagarde sadece ekonomi hakkında yeni projeksiyonlar ortaya koyduklarında değil her toplantıda durumu yeniden gözden geçireceklerini ifade etti.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

İlgili Haberler
Dolarda kritik hafta
Dolarda kritik hafta
Bunlar da İlginizi Çekebilir
TOKİ hesapları değiştirdi. 10 bin liradan 4 bin liraya düştü
TOKİ hesapları değiştirdi. 10 bin liradan 4 bin liraya düştü
Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi
Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek
BEDAŞ duyurdu. İstanbul'un yarısı saatlerce karanlığa gömülecek
Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Bankalardan başınızı yakacak hamle
Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Bankalardan başınızı yakacak hamle
Mevduat faizlerinde rekor artış. Uzman isim 'Son fırsat' diyerek tüyoyu verdi
Mevduat faizlerinde rekor artış. Uzman isim 'Son fırsat' diyerek tüyoyu verdi
Emekli ve memur maaşlarına 3’lü zam formülü. Emekliler bayram edecek
Emekli ve memur maaşlarına 3’lü zam formülü. Emekliler bayram edecek