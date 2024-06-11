Dolar büyük gün öncesi sessiz bekleyişte

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün yurtiçi piyasalarında işsizlik oranı ve sanayi üretimi verisi takip edildi. İşsizlik oranı Nisan ayında yüzde 8,5 ile önceki ayın altında açıklandı. Sanayi üretimi ise eksi 0,7 olarak açıklandı. Ayrıca bugün yurtiçinde Perakende Satışlar verisi takip edilecek.