Dolar enflasyona odaklandı

Bugün yurtiçinde enflasyon rakamları takip edilecek. Enflasyon verisi öncesinde kur, yeni haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyirde bulunuyor.

Kur sabah 08.20’de 32.18 seviyesinde hareketleniyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 32,17 seviyesinde tamamlayan kur, bugün daha sakin seyrediyor.

Bugün açıklanacak olan enflasyon verisi yurtiçi piyasalarında hareketlilik meydana getirebilir. Enflasyonun yıllık bazda yüzde 74,80 olarak açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 69,80 olarak açıklanmıştı.

Aylık bazda ise yüzde 3,00 olarak açıklanması tahmin ediliyor. Enflasyon geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklanmıştı.

Enflasyondaki yükselişin hız kesmeden devam ettiği görülüyor. Geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon rakamlarının çok üzerinde beklentiye sahip olan mayıs ayı enflasyon rakamları, fiyatları da yukarı yönlü ivmelendirebilir.

Enflasyonun hız kesmeden sürekli olarak arttığı Türkiye’de vatandaşların alım gücü de ters orantılı bir şekilde hızla eriyor. Çarşıda pazarda fiyatların cep yaktığı ortamda yetkililerin enflasyon düşüşün başlayacağını hatta 2025’te tek haneli rakamların görüleceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız." İfadelerini kullandı.

Bugün açıklanması öngörülen rakam neredeyse yüzde 74 düzeyinde olacak. Bu seviyeden tek hanelere gerilemesi büyük mucize olacaktır.

EURO/TL’DE SON DURUM

Enflasyon rakamları öncesinde Euro/TL’de de sakin bir seyrin olduğu görülüyor. Euro/TL geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 34,94 seviyesinde tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise aynı saat diliminde 34,95 seviyesinde yatay bir seyirde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Haftanın ilk işlem gününde ABD ve Euro Bölgesi kanadında PMİ verileri takip edilecek. Gelecek olan bu PMİ verilerin piyasalar üzerinde belirgin bir etki etmesi pek beklenmezken, Türkiye’de açıklanacak olan enflasyon rakamları ise piyasaların radarında yer alıyor.