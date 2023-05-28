Dolar, euro, borsa, altın yarın bunlar olacak. Gözler yarınki piyasaya çevrildi

Seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın yarın Türkiye'de yaşayan herkesi ekonomik olarak zor günler bekliyor. Dolar, euro, borsa, altın... Herkesin gözü yarınki piyasaya çevrilmiş durumda.

Dolar, euro, borsa, altın yarın bunlar olacak. Gözler yarınki piyasaya çevrildi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından vatandaşlar bugün bir kez daha sandık başına gitti.

Türkiye genelinde oy sayımları sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener; oyların yüzde 75.42'ısının sayıldığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53.41, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 46.59 oy oranına sahip olduğunu açıkladı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Erdoğan’ın yarışı önde götürüyor.

NET DOLAR REZERVİ EKSİYE DÜŞTÜ

Öte yandan Türkiye’yi ise ekonomik olarak zor günler bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki düşüş ivmesi devam ediyor.

TCMB verilerine göre 19 Mayıs haftasında brüt rezervler 3,5 milyar dolar düşüşle 101,6 milyar dolara geriledi. İki haftada rezervlerde 12,5 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. TCMB'nin rezervlerinde iki ayda ise 25 milyar dolarlık düşüş görüldü.

Net rezervlerde ise tarihi düşük seviye kaydedildi. 19 Mayıs haftasında TCMB'nin net rezervi eksi 0,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezervler negatif bölgeye geçti.

Swap hariç net rezervlerde de kritik seviye izlendi. Buna göre swap hariç net rezervler 19 Mayıs haftasında eksi 60,3 milyar dolar oldu. Önceki hafta bu rakam eksi 57,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

MERKEZ BANKASI’NDAN 100 BİN DOLAR ÇEKİM TALEBİNE ENGEL

Merkez Bankası’nda dolar krizi yaşanırken bankalarda da dolar sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak bir iş adamının 100 bin dolar çekme talebi Merkez Bankası tarafından onaylanmadığı öğrenildi.

İş piyasalarında bu durumun ciddi sıkıntılar yaşadığı belirtilirken, Merkez Bankası’nın eksi rezerv durumunda olması iş dünyasında krize neden olduğu belirtiliyor.

Yarın sabah seçim sonuçlarının ise piyasada nasıl etkiler bırakacağı merak konusu. Dolar, euro, borsa ve altının hangi yönde seyredeceği, ülkedeki ekonomik durumunun gelişiminin seyrini belirleyecek.

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