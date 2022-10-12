Dolar fıstıki makam yürüyüşe geçti

Dolar/TL, dolar endeksindeki hareketliliğe rağmen, hafta başından beri yatay seyrine devam ediyor. Güne 18,58 lira ile başlayan dolar kuru, saat 10:30 itibarıyla %0,02 artışla 18,58 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,54 lira, en yüksek 18,66 lira seviyelerini gören dolar kuru, günü 18,59 lira seviyesinde kapatmıştı.

Dolar endeksinin seyrini değiştirmesi beklenen ABD ÜFE verisi, bugün Türkiye saat ile 15:30’da açıklanacak.

Analistler ÜFE rakamının aylık %0,2 ve yıllık %8,4 seviyesinde gelmesini bekliyor.

Fed’in faiz artışlarında özellikle incelediği çekirdek ÜFE'nin ise aylık %0,3 ve yıllık %7,3 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

Özellikle eylül ayında düşüş gösteren benzin fiyatları, analistlerin ÜFE verisinde aşağı yönlü beklentilere sahip olmasına neden oldu.

Benzin fiyatlarının dışında anketlerin gösterdiği, tedarik zincirindeki sıkıntıların hafiflemesi ve ABD istihdamının güçlenmesi de enflasyon verisini aşağı yönlü destekleyen diğer önemli unsurlar olarak gözlendi.

Barclays ekonomistleri ise, aşırı sıkılaşma beklentisinin artmasıyla birlikte, Fed’in faiz artış hızını yavaşlatıp yavaşlatmayacağını değerlendirmek için gelecek enflasyon verisinden ipuçları arayacaklarını söyledi.

Bugün açıklanacak ÜFE rakamının yüksek enflasyonla mücadele için atılan adımların ne derece etkili olduğunu piyasaların görmesi açısından da oldukça önemli olduğu belirtiliyor.

Daha düşük üretici maliyetleri tüketici enflasyonuna da yansıyarak, yarın açıklanacak TÜFE verilerini aşağı çekebilir. Ancak bu iki veri her zaman tam korelasyon içinde değildir. Bu sebeple ÜFE beklenenden daha düşük çıksa bile, TÜFE'nin aynı seviyede düşeceğini kesin olarak söylemek mümkün değildir.

Fed'e ABD ekonomisinin durumu hakkında güncel bilgi verecek olan önemli enflasyon verisi öncesinde yatırımcılar, risk almak istemeyerek borsa endekslerinde satışa geçti ve ÜFE verisi öncesinde ABD hisse senetleri S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,7 ve %1,1 düşüş gösterdi.

Bugün ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği son politika toplantısının tutanaklarının da açıklanması bekleniyor.