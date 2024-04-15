Dolar güne nasıl başladı?

Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik riskler artarken, yurtiçinde tüm gözler dolara çevrildi. Rüzgarın esse bile etkilenen dolarda yeni rekorların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde 08.45’te 32,40 seviyesinde bulunuyor.
Bugün yurtiçinde işsizlik oranı verisi takip edilecekken, ABD tarafından perakende satışlar verisi izlenecek.
Euro/TL’de aynı saat diliminde 34,59 seviyesinde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.
Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplatışı takip edilmişti. AMB faizler değişikliğe gitmeyerek faizleri 4,50 seviyesinde sabit bırakmıştı.
Bugün açıklanacak ekonomik veriler ve Orta Doğu’daki gerilim piyasalar üzerinde etkili olabilir.
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