Dolar güne nasıl başladı?

Büşra Kapan
Dolar güne nasıl başladı?
İran-İsrail geriliminin etkisiyle Dolar ve Euro, haftanın ilk işlem gününe nasıl başlayacağı merak ediliyor. Orta Doğu’daki gerilimin artması para piyasalarını nasıl etkileyeceği yakından izleniyor.

Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik riskler artarken, yurtiçinde tüm gözler dolara çevrildi. Rüzgarın esse bile etkilenen dolarda yeni rekorların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde 08.45’te 32,40 seviyesinde bulunuyor.

dolar15nis.jpgBugün yurtiçinde işsizlik oranı verisi takip edilecekken, ABD tarafından perakende satışlar verisi izlenecek.

Euro/TL’de aynı saat diliminde 34,59 seviyesinde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

euro15nisa.jpgGeçtiğimiz hafta Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplatışı takip edilmişti. AMB faizler değişikliğe gitmeyerek faizleri 4,50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Bugün açıklanacak ekonomik veriler ve Orta Doğu’daki gerilim piyasalar üzerinde etkili olabilir.

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