Dolar güne nasıl başladı?

Haftanın son işlem gününde dolar kurunda yatay bir seyrin olduğu görülüyor.

Perşembe günü 33,84 – 34,00 bandı aralığında hareketlenen dolar kuru, günü 33,86 seviyesinde geride bıraktı.

Dolar kuru, sabah 08.27’de 33,92 seviyesinde bulunuyor.

Ağustos ayından bu yana rekor üstüne rekor kıran dolar kuru, son bir haftadır daha dizgin bir seyir sergiliyor.

33.00’lü seviyeleri hızla geçerek 34,00 bandına yerleşen dolar kuru, yeni rekorla kapı açtı.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son gününde sakin bir seyirde hareketleniyor. Ağustos ayında rekora doymayan Euro/TL, eylül ayında daha dizgin bir seyir sergileyerek 37,00’li seviyelerde hareketleniyor.

Perşembe gününü 37,46 – 37,66 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,61 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah aynı saat diliminde 37,63 seviyesinde hareketleniyor.

KAPALI ÇARŞI DOLAR FİYATLARI

Resmi dolar rakamları ve Kapalıçarşı’da dolar fiyatları arasında farkın 4 kuruş olduğu görülüyor.

Euro/TL’de ise Kapalıçarşı ve resmi arakamlar arasındaki farkın 5 kuruş olduğu görüldü.

İşte Kapalıçarşı döviz kurları…

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün piyasalarda Euro Bölgesi’nde faiz kararı toplantısı takip edildi. Avrupa Merkez Bankası(ECB) faizleri 25 baz puan indirdi. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması tahmin ediliyor.

ECB’nin faiz kararı sonrası Euro varlıkları ve Avrupa Borsalarında hareketlilik görüldü.

ABD’de tarafında geçtiğimiz gün enflasyon rakamları takip edildi. ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,5 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklandı.

Fed’in faiz kararını etkileyen temel faktör olan enflasyonunun gerileme kaydettiği görülüyor.

Bugün ise yurtiçinde yıl sonu enflasyon tahmini verisi bekleniyor.

Gelecek olan haber akışları piyasalar üzerinde etkili olabilir.