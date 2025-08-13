Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum! (13 Ağustos 2025)

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 40,7260'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,7320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 47,6690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,0940'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,0 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın yanı sıra enflasyonun tahminlerin altında gelmesiyle Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, dünkü enflasyon verisinin ABD'de tarifelerin etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini ancak gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yansımalarının son çeyrekte daha sağlıklı ölçümlenebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl sonuna kadar politika faizinde bir indirim daha yapması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de verdiği bir röportajda, Fed'in eylülde 50 baz puanlık bir faiz indirimini değerlendirmesini önerdi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise ekonomi hala ivme gösterirken ve enflasyon hala hedefin üzerinde seyrederken ılımlı şekilde kısıtlayıcı olan para politikası duruşunun şimdilik devam ettirilmesinin uygun olduğunu ifade etti.

Fed yetkililerinden gelen sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ifade eden analistler, tarifelere yönelik belirsizliklerin azalması durumunda Fed'in parasal gevşeme patikasına yönelik tahminlerin daha da netleşeceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

