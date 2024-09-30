Dolar haftaya nasıl başladı? 30-09-2024

Geçtiğimiz haftayı dalgalı seyirde tamamlayan dolar kuru yeni haftaya sakin bir seyirde başladı. Yoğun verilerin hakim olduğu haftada dolar kurunda sessiz bir bekleyiş olduğu görülüyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 34,06 – 34,18 aralığında geçiren dolar kuru haftayı 34,10 seviyesinde kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise sabah seansında saat 09.23’de 34,16 seviyesinde yatay bir bant üzerinde hareketleniyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Geçtiğimiz haftayı karışık seyirde kapatan Euro/TL, yeni günde kısmi yükselişler sergiliyor.

Geçtiğimiz hafta Cuma gününü 38,04 – 38,29 aralığında geçiren Euro/TL günü 38,12 seviyesinde bitirdi. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise sabah seansında aynı saat diliminde 38,17 seviyesinde kısmi yükselişler sergiliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ekonomik veri bakımından zayıfken, jeopolitik riskler yönünden hareketliydi. Bu durum da piyasalar tarafında hareketlilik dalgalı seyri meydana getirdi.

Bu hafta makro ekonomik verilerin yoğun olduğu haftaya piyasalar karışık seyirde başladı. dolar kuru yatay seyirde bulunurken, Euro/TL ise kısmi yükselişler sergiliyor.

Bu hafta ABD tarafında tarım dışı istihdam ve işsizlik haklarından yaralanma başvuruları verisi takip edilecekken, Euro Bölgesi’nde ve yurt içinde enflasyon rakamları piyasaların radarında yer alıyor. Gelecek olan haber akışları piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.

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