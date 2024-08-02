Dolar haftayı nasıl kapatacak?

Dolar/TL kuru, dün bir miktar gevşemeler yaşadıktan sonra yeni günde sabah seansında yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Yoğun veri akışlarının hakim olduğu haftada dalgalı seyrin hakim olduğu dolar kuru, yeni günde yönünü yukarı çevirdi.

Dünü 33,02 – 33,17 aralığında geçiren dolar kuru, yeni günde sabah 08.18’de 33,17 seviyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftayı 32,82 seviyesinde kapatan kur, bu hafta dalgalı bir seyir sergileyerek, 33,20 seviyesine kadar yükseliş yaşadı.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işlem gününde kısmi yükselişler sergiliyor. 25 Temmuz’da 35,56 seviyesinden tepki alımı başlatan Euro/TL yükselişlerini yeni güne taşıdı. Hafta içinde 36,03 seviyesine yükseldi.

Dünü 35,74 - 36,03 aralığında geçiren Euro/TL yeni günde aynı saat diliminde 35,85 seviyesinde kısmi yükseliş sergiliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 245 bin ile beklentilerin altında açıklandı.

Bugün ise ABD tarafından tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı takip edilecek. Bu veri ABD ekonomisine dair sinyaller verebilir. Bu verinin beklentiye paralel ya da beklentinin üzerinde açıklanması

ABD piyasaları için pozitif durum. Bu veri Fed’in faiz kararını alırken göz önünde bulundurduğu detaylardan biri.

Yurtiçi tarafta zayıf bir ekonomik gündem yaşanırken, Euro Bölgesi’de bugün sakin. ABD tarafından gelecek olan verilere odaklandı.

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