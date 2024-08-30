Dolar haftayı nasıl kapatacak?

Dolar kuru, haftanın son işlem gününde yükselişlerine devam etti. Dünü karışık seyirde geçiren dolar kuru bugün yeniden yukarı yönlü hareketleniyor.

Dünü 34,00 - 34,18 aralığında geçiren dolar kuru günü 34,00 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise yukarı yönlü bir seyir sergileyerek sabah seansında 34,07 seviyesinde bulunuyor.

Ağustos ayında rekor üstüne rekor tazeleyen dolar kuru, yeni rekorlara kapı araladı. 34,00’lü seviyelerin hızla geçildiği haftada kur, 34,39 seviyesine ulaşarak tarihi rekor seviyesini gördü.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işlem gününde yatay bant üzerinde bulunuyor. Ağustos ayında yukarı yönlü performans sergileyen Euro/TL, rekor üstüne rekor kırdı.

Dünü 37,69 – 38,05 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,69 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,73 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Euro/TL ağustos ayında gösterdiği yukarı yönlü hareketlenmelerle rekor üstüne rekor kırdı. Ağustos ayına 35,87 seviyesinde başlayan Euro/TL 36,00 – 37, 38,00 ‘li seviyeleri 30 günde hızla geçti.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları veriş takip edildi. ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde yüzde 3,00’lük büyüme gösterdi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise 231 bin olarak açıklandı.

Bugün ise ABD tarafından kişisel tüketim harcamaları verisi yakından takip edilecekken, Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları piyasaların radarında yer aldı.

4 SAATLİK DOALR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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