Dolar ibreyi yukarı çevirdi 20-09-2024

Yoğun bir hafta geride kalırken, piyasalarda ki hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankalarının faiz kararlarını açıkladığı haftada piyasalarda ani fiyatlanmalar görüldü.

Hafta başına sakin başlayan dolar kuru, bu hafta açıklanan verilerin etkisiyle ibreyi yukarı çevirdi. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni güne yükselişle başlayan kur, haftayı yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor.

Dünü 33,95 – 34,11 aralığında geçiren dolar kuru günü 33,96 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında 08.26’da 34,07 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın son işlem gününde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Yoğun geçen merkez bankaları haftasında karışık bir seyir sergileyen Euro/TL haftanın son işlem gününde yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

Dünü 37,76 – 38,15 aralığında geçiren Euro/TL günü 38,04 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 38,06 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor.

Merkez Bankaları’nın kararlarını açıkladığı haftada piyasalarda sert volatilite görüldü. ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri 50 baz puan indirerek 4 senenin ardından genişleyici politikasına adım attı.

Geçtiğimiz gün ise TCMB’nin faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bugün piyasalar ekonomik veri bakımında sakin olduğundan piyasalarda da sakinlik görülebilir.

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