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Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten sürpriz uyarı. Dolar için eylül sonuna dikkat

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolarda yaşanacak flaş gelişme için eylül sonunu işaret etti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 22:04
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 22:05
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Dolar için eylül sonuna dikkat. Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten flaş uyarı

Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten sürpriz uyarı. Dolar için eylül sonuna dikkat
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Piyasaların bir bileni İslam Memiş altın ve döviz piyasaları için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, yaptığı açıklamalarda dolarda düşüş için tarih verdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım aracı olarak son dönemlerde dolara yönelen vatandaşlara kötü haberi verdi. Memiş, eylül ayı sonunda dolarda büyük bir düşüş beklediğini açıkladı.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ TL OLACAK?

Gram altın fiyatları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, gram altının pozitif sürecinin sürdüğünü söyledi. Memiş, dolar kurunun gram altının kaderini belirleyeceğini de sözlerine ekleyerek gram altın için hala yılsonunda 1400 lira tahmini olduğunu aktardı.

 Memiş, Dolar TL kurunda bir çekilme olması halinde ise gram altının bin liranın altına düşebileceğini söyledi. Bunu da Merkez Bankası’nın faiz kararının belirleyeceğini belirten ünlü altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, elinde altın ve doları bulunanların biraz daha beklemesi gerektiğine dikkat çekti.

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