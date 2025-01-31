Dolar için kritik tahmin! Açıklamalar peş peşe geldi! 2025 yılı sonunda dolar ne kadar olacak?

Yurt içinde ise enflasyonun yüksek seyri ve artan maliyet baskıları, döviz piyasalarında hareketliliği körüklüyor. Dün 35,77 TL seviyesinden kapanan dolar/TL kuru, bugün bankalararası piyasada 35,87 TL’ye ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

11 ULUSLARARASI KURULUŞUN YIL SONU DOLAR TAHMİNLERİ

Piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 11 farklı finans kuruluşunun 2025 yıl sonu dolar kuru tahminlerini paylaştı:

Commerzbank: 37,00 TL

Citigroup: 42,09 TL

Dankse Bank: 41,60 TL

BNP Paribas: 45,50 TL

Swedbank: 36,50 TL

JP Morgan: 45,50 TL

Landesbank: 42,90 TL

Bank Julius Baer: 39,50 TL

MUFG: 43,25 TL

UniCredit: 42,50 TL

XTB: 36,40 TL

MERKEZ BANKASI’NIN BEKLENTİSİ 43 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ocak 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, reel sektör ve finansal piyasa temsilcilerinin yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,02 TL seviyesinde bulunuyor.