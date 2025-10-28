Dün, düşüş eğilimi gösteren Dolar/TL kuru, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 41,8690 seviyesinde günü sonlandırmıştı. Bugün ise saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 41,9450'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda, Euro/TL kuru yüzde 0,2 yükselişle 48,8880 seviyesinde seyrederken, Sterlin/TL ise yatay bir seyir izleyerek 55,9990 düzeyinde bulunuyor. Öte yandan, Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesinde hareket ediyor.

KÜRESEL GELİŞMELER VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Piyasalarda risk iştahı, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair artan iyimserlikle destekleniyor. Ancak varlık fiyatlarının yönünü belirleyen temel faktör, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarına yönelik beklentiler olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye dair olumlu beklentiler hakim olsa da, ulusal güvenlik ve teknoloji rekabeti gibi temel sorunların tamamen çözülüp çözülmeyeceği konusundaki tereddütler de sürüyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 30 Ekim'deki Trump-Cinping görüşmesi öncesinde Washington yönetimine, farklılıkların baskı yerine diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Fed'in yarınki faiz kararı piyasaların ana odağında yer alıyor. Para piyasalarındaki mevcut fiyatlamalar, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakıldığını gösteriyor.

Analistler, gün içerisinde ABD'de yayımlanacak olan Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyorlar.