'Dolar krizi yüzünden çalışanların maaşları ödenemeyecek'. İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi açıkladı

Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların, bankamatik ve para sayma makinelerinden geçebildiği iddia edilirken, döviz büroları ve bankalarda da hareketlilik yaşandı.

Sahte dolar iddialarının ihracatçıları da etkilediğini ifade eden Organik Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Musa Evin, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“MAAŞLARI ÖDEYEMEYECEĞİZ”

Evin, şunları söyledi,

"İhracatçıların ihracat bedelleri döviz cinsinden gelmektedir. Gelen dövizlerin yüzde 30’unu peşin bozdurma zorunluluğu vardır. Kalanını genellikle döviz olarak tutuyor. İhtiyacımız olduğunda parça parça bozduruyoruz. Ay sonu geldi, maaş ve çek ödemelerimiz var. Fakat piyasadaki sahte döviz krizi nedeniyle bankalar ve bürolar döviz bozmak istemiyorlar, bozmuyorlar. İhracatçılar bu dövizi bozdurmadığı takdirde mağdur olacak. Maaşları ödeyemeyeceğiz, çeklerimizi ve ödemelerimizi yapamadığımız takdirde bankadaki ve piyasalardaki kredibilitemiz zarar görecek. Mağdur olmamamız için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde şirketlerimiz ve personelimiz sorunlarla karşı karşıya kalacak."