Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Ocak 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,5030 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 35,4800 seviyesinden tamamladı. Bugün saat 10.10 itibarıyla, dolar/TL yüzde 0,1 artışla 35,5030'dan işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 36,5800, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 43,3020 seviyesinden işlem görmekte. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 109,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin yeni yönetiminin atacağı adımların etkileri üzerine belirsizlikler fiyatlamayı zorlaştırıyor. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının ekonomiye olası etkilerine yönelik soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Bugün ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun da piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı 79,51 dolar (15 Ocak 2025)

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD enflasyonu gibi verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 110 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.