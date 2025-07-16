Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Temmuz 2025)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,2110'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,2510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 46,8170'den ve sterlin/TL de yüzde 0,2 kazançla 54,0150'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 98,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin tarife etkilerini göstermeye başlaması ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliği artırması para piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

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Ülkede açıklanan enflasyon verileri, tarifelerin etkisinin sınırlı ölçüde hissedildiğini gösterirken, Fed'in para politikası adımlarında temkinli kalabileceği öngörülerini güçlendirdi.

Analistler, tarife kaynaklı risklerin mevcudiyetini koruduğuna dikkati çekerek, Fed'in enflasyon ve iş gücü piyasası görünümüne ilişkin daha fazla netlik elde edene kadar faiz indirimlerinde beklemede kalabileceğini ifade etti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler zayıflarken, Banka'nın yıl içinde toplam 2 kez faiz indirimi yapacağı öngörüleri korunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ile özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, sanayi üretimi, Fed'in Bej Kitap raporu ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

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