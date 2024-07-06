Dolar kurunda 28 liralık hareketlilik. Piyasalar alev alacak

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar kurunda 28 liralık hareketlilik. Piyasalar alev alacak

Dolar kuru 32 lira seyrinde devam ederken ünlü ekonomistten dikkat çeken bir uyarı geldi.

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