Dolar kurunda büyük risk. Daha kötüye gidecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolar kurunda büyük risk. Daha kötüye gidecek

Ekonomist Prof. Dr. Soner Gökten, dolar kuruna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gökten, dolardaki kurunda devam eden büyük riski açıkladı.

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