Dolar kurunda deprem. 5 lira birden değişecek

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Dolar kurunda deprem. 5 lira birden değişecek

Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiriyor. Tarih verildi dolar 5 lira birden değişecek. İşte ayrıntılar...

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