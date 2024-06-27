Dolar merkezin kararına odaklandı

Dolar/TL kuru, geçtiğimiz haftadan bu yana sert yükselişler sergileyerek, rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar kuru 33,00’lü seviyeleri aşarak yeni bir rekora imza attı.

Yurtiçinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faiz kararı öncesinde yükselişlerine ara vererek daha sakin bir seyirde bulunuyor.

Kararın açıklanacağı haftaya başlarken 33,12’li seviyeleri görerek tarihi seviyeleri gördükten sonra bugün yeniden 32,80’li banda yerleşti.

Dolar kuru dün öğlen seansından itibaren gevşemeler yaşayarak yeni günde yatay bir bant üzerinde hareketleniyor.

Dünü 32,78 – 33,00 bandı aralığında geçiren kur, günü 32,80 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah 08.25’te 32,81 seviyesinde yatay bant üzerinde hareketleniyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde sert yükselişlerine bir miktar ara vererek sakin bir seyirde hareketleniyor. Dün öğlen seansında 35,31 seviyesinden bir miktar gevşeme gösteren Euro/TL 35,10 seviyesine kadar geriledi.

Dünü 35,10 – 35,38 aralığında tamamlayan Euro/TL, günü 35,08 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 35,18 seviyesinde yatay bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftadan bu yana sert yükselişlerin hakim olduğu Euro/TL dün itibariyle gevşemeler yaşayarak yeni günde yatay bir bant üzerine yerleşti.

KÜRESEL GELİŞMELER

Bugün yurtiçi piyasalarında takip edilecek olan Merkez Bankası faiz kararı, TL varlıkları üzerinde etkili olabilir. Dolar kuru ve borsanın yönünü belirleyecek olan bu karar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmeyerek, faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Karar metninde yer alacak olan ifadeler TL varlıklarının yönünü belirleyen faktörler arasında yer alıyor.

DOLAR KURU4 SAATLİK GRAFİĞİ

EURO/TL 4 SAATLİK GRAFİK