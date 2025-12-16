Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 42,6950'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,7110 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 50,2240, sterlin/TL yüzde 0,05 düşüşle 57,1210 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98,30 seviyesinde seyrediyor. Endeks dün 98,1 ile 2 ayın en düşük seviyesini test etmişti.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu hafta faiz artıracağına dair öngörülerin öne çıkmasıyla yendeki güçlenme, dolar endeksinin 100 seviyesinin altında seyretmesinde etkili oluyor.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinden belirleyici olması beklenirken, söz konusu verinin kötü gelmesi ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim öngörülerinin güçlenmesi durumunda dolar endeksindeki düşüşün sürmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.