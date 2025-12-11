Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5926'dan tamamladı.Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 42,6140 seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 primle 49,9380, sterlin/TL ise yatay seyirle 57,0500 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 98,70 seviyesinde seyrediyor.ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Böylece banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü devam ettirmiş ve bu yıl politika faizinde üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu.Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası açıklamasında istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığını belirtirken, enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde yılın başlarındaki zirve seviyelerinden gerilediğini vurguladı.

Powell’ın ifadelerinin beklenenden daha az şahin tonda olmasıyla dolar endeksinde düşüş eğilimi öne çıktı.Banka, 2026’da yalnızca 1 faiz indirimi öngördüğünün sinyalini verse de para politikası fiyatlamalarında Fed’in gelecek yıl 2 faiz indirimine gideceği beklentisi hakim.Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, perakende satış verileri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey’in açıklamaları, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının izleneceğini belirtti.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38’e çekmesini öngörüyor.