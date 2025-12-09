Dün yükseliş yönünde ilerleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,5693'ten kapattı.Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hafif üzerinde 42,5740'tan alıcı buluyor. Aynı saatte avro/TL %0,1 artışla 49,6200, sterlin/TL ise yatay bir seyirle 56,7860 seviyesinde yer alıyor.

Dolar endeksi de bir önceki kapanışın hemen altında 99,1 civarında hareket ediyor.ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim beklentilerinin güçlü kalmasına rağmen, yetkililerden gelebilecek şahin açıklamalara dair kaygıların devam etmesi piyasaları etkilemeye sürerken, dolar endeksi dar bir aralıkta dalgalanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sınırlı kalacağını, yurt dışında ise Almanya dış ticaret dengesi ile ABD JOLTS açık iş sayısının izleneceğini vurguladı.