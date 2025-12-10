Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 42,5870 seviyesinden tamamladı.
Bugün saat 09.40 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 42,5960'tan alıcı bulurken; avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 49,5920, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 56,7320 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi de önceki kapanışın biraz altında 99,2 puanda seyrediyor.
Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi, Fed yetkilileri arasındaki görüş ayrılıklarının artabileceği ve "şahin" tonda sözlü yönlendirme gelebileceği beklentileri piyasaları etkilemeyi sürdürüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimi yapma ihtimali %87,6 seviyesinde yer alırken, 50 baz puanlık indirim ihtimali ise fiyatlamalarda yer almıyor.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yakından takip edileceğini vurguluyor.