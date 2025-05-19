Dolar ne kadar oldu? İşte dolarda son rakam (19.05.2025)

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 38,6750'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 38,8090 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 43,5730'dan ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 51,7920'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 100,6 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri 90 gün boyunca indirme konusunda anlaşma sağlaması piyasalarda bir süredir hissedilen stresi azaltmasına rağmen, tarifelerin düşük de olsa uygulanacak olması ve gelecek dönemde olası yeni restleşmelerin yaşanabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirdi.