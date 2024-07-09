Dolar rekor kıracak. Dev banka yıl sonu için rakam verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolar rekor kıracak. Dev banka yıl sonu için rakam verdi

Fitch Ratings 'in ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirirken aynı zamanda doların yıl sonu göreceği rakamı da açıkladı.

Ekonomist Erich Arispe Morales, 2024 sonunda Türk Lirası'nın dolar karşısında hangi rakamdan kapanacağına ilişkin tahminde bulundu. Morales'e göre, TL'nin kademeli değer kaybı dezenflasyon sürecinde bir engel teşkil etmiyor. Yapılan bu dolar tahmini piyasalarda büyük bir hareketlilik yaratırken, yatırımcıların ise dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Morales, CNBC-e'ye verdiği röportajda Türkiye'nin ekonomi politikalarını irdeledi. Morales, Türkiye'nin mali ve gelir politikalarının, asgari ücret ayarlamaları gibi kararların, iç talebi soğutacak şekilde düzenlenmesinin ihtimaller dahilinde bulunduğunu söyledi.

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ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Morales, yıl sonu enflasyonuna ilişkin "Türkiye'nin makroekonomik senaryosunda Haziran ayı güncellememizde, iç talebin dirençli seyri ve özellikle Nisan ayında beklenenden güçlü enflasyon ivmesi sebebi ile Mart ayında yüzde 40 olan yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 43'e çıkarttık" diye konuştu.

Merkez Bankası (TCMB) ise 2024 yıl sonu enflasyon tahminini Mayıs'ta yüzde 38 olarak güncellemişti.

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TUTARLI POLİTİKALAR KREDİ NOTU İÇİN OLUMLU

Morales, açıklamasında Türk bankalarının borçlanma performansındaki artışın, uluslararası yatırımcıların sektöre olan güvenini yeniden sağlamasının bir belirtisi olduğunu söyledi. Uygulanan politikaların tutarlı ve sürdürülebilir olmasının kredi notu açısından olumlu olduğunu belirtti.

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250 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYORUZ

Morales, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu sürdürmekte kararlı olduğunu düşündüklerini ve TCMB'nin ana politika faizinde yıl sonuna kadar sadece 250 baz puanlık bir indirim beklediklerini öngörülerine ekledi.

YIL SONU DOLARIN GELECEĞİ RAKAMI SÖYLEDİ

Türkiye analisti Morales, Türk Lirası'nın geleceğiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunarak "Bize göre Türk Lirası'nın kademeli değer kaybı, dezenflasyon yolunda bir engel değil. Dolar karşısında TL'nin yıl sonunda 36 seviyesinde kapanmasını bekliyoruz." dedi.

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