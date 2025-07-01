Dolar resmen çakıldı, Euro yükselişe geçti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi ve harcamalara düzenleme getirecek yasa tasarısının mali endişeleri artırması ve erteleme süresi 9 Temmuz'da dolacak tarifelere ilişkin beklentiler doların sert değer kaybetmesine yol açtı.

ABD'nin borcunu 3,3 trilyon dolar artıracağı tahmin edilen tasarının Senato'da devam eden oylaması yatırımcı iştahı üzerinde baskı oluştururken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme adımlarını hızlandıracağını fiyatlaması da dolarda satış getirdi.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Dolar endeksi gün içerisinde en düşük 96,37 seviyesine inerken en yüksek 96,84 seviyesine ulaştı.

Saat 12.50 itibarıyla endeks yüzde 0,35 düşüşle 96,44 seviyesinden işlem görüyor.

EURO YAKLAŞIK 4 YILIN ZİRVESİNDE

ABD yönelik endişelerin etkisiyle dolarda satış baskısı artarken Euro ise dolar karşısında yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro/dolar paritesi gün içerisinde 1,1830 seviyesine ulaşarak Ağustos 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Euro/dolar paritesi saat 12.50 itibarıyla 1,1814 seviyesinden işlem görüyor.

EURO/TL'DE YENİ REKOR!

Euro'daki yükseliş iç piyasaya Euro/TL'de rekor seviye olarak yansıdı. Euro/TL gün içerisinde 47,17 ile yeni zirvesine ulaştı.

12.50 itibarıyla Euro/TL yüzde 0,37 yükselişle 47,13 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ise yüzde 0,13 yükselişle 39,86 seviyesinde bulunuyor.