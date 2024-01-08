Dolar sınıra dayandı. Yine tüm zamanların rekoru kırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar sınıra dayandı. Yine tüm zamanların rekoru kırıldı
Dolar geçen yıl kırdığı rekorlara bu yıl da devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran dolar psikolojik sınır olan 30 liranın dibine geldi, demir attı.

Dolar yeni yılda da bildiğiniz gibi...Geçen yıl Türk lirası karşısında rekor üstüne rekor tazeleyen dolar hız kesmedi. Yeni yılda da fırtına gibi esiyor.

Dolar, Türk lirası karşısında bu haftaya yine rekorla başladı.

DOLAR YENİ HAFTAYA REKORLA BAŞLADI

Dolar endeksi 2024 yılına güçlü başlaması, iç piyasada da fiyatlamaları etkiliyor. Kapalıçarşıda dolar ilk kez 30 lirayı gördü. Dolar saat 11.00 itibarıyla 29,89 TL'den işlem görüyor. Bu rakam yine kayıtlara tüm zamanların yeni rekoru olarak geçti. Dolar geçen yılın tamamında yüzde 36,6 kayıp yaşamıştı. Yeni yılda da kayıplar sürüyor.

EURO YÜKSELİŞTE

Euro ise tıpkı dolar gibi yükselişte. Euro da saat 11.00 itibarıla 32,72'den işlem görüyor. Ons Altın Uluslararası piyasalarda 2030 dolardan işlem görürken, iç piyasada gram altın 1952 liradan, Çeyrek altın 3 Bin 364 liradan, Cumhuriyet Altını ise 13,842 liradan fiyatlanıyor

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