Dolar tarihi zirveyi gördü

Dolar/TL bugün bankalararası piyasasının açılışıyla beraber tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/TL saat 09.30 itibarıyla 27,2150 liradan işlem görüyor.

Dolar tarihi zirveyi gördü

Erdoğan’ın ‘Nas’ söylemleriyle uygulanan faiz politikasıyla artan döviz kurları Mehmet Şimşek sonrası faiz artışlarıyla da durdurulamıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2200 liradan, Euro 28,8140 liradan güne başladı. Dolar/TL sabah saatlerinde 27.5155 lira seviyesini görerek rekoru seviyesini güncelledi.

Serbest piyasada 27,2180 liradan alınan dolar, 27,2200 liradan satılıyor. 28,8120 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 28,8140 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 27,2080 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 28,8270 lira olmuştu.

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KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

BirGün’ün haberine göre, Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.

Analistler, Fed'in sıkılaştırıcı para politikasının tam etkisinin henüz ortaya çıkmadığını belirterek, bu hafta açıklanacak verilerin Banka'nın atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamaları devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." dedi.

Fed üyelerinin çoğunun bu yıl bir faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağını düşündüğünü ifade eden Kashkari, kendisinin de bu üyelerden biri olduğunu söyledi.

Avrupa borsaları dün negatif bir seyir izledi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ancak halen çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiğini söyledi.

ECB'nin faiz oranlarını gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde tutacağına işaret eden Lagarde, faiz kararının gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyonun temel dinamikleri ve görünümüne ilişkin verilere dayalı olacağını vurguladı.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞ

Düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Euro/dolar paritesi, 1,0580'i test ederek 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,68 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında da negatif seyir öne çıkıyor.

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ödemelerini düzenlemek üzere yeni borç tahvili çıkarmasına izin verilmemesinin ardından iştiraki olan Hengda şirketi, dün yapması gereken tahvil ödemelerini gerçekleştiremedi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Evergrande şirketinin hisse fiyatı, yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, "Enflasyonun uzun süre yüzde 2'nin üzerinde seyrettiği doğru ancak bu tek başına Japonya'nın hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmaya yakın olduğu sonucuna varmamızı sağlayamaz." dedi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 15.30 ABD, ağustos ayı inşaat izinleri

• 16.00 ABD, temmuz ayı konut fiyat endeksi

• 17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları

• 17.00 ABD, eylül ayı CB tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi

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