Flaş...Flaş Dolar aldı başını gitti bir rekor daha kırdı

Merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel çapta dolar talebi güçlenmeye devam etti.İşte bu güçlenme Türkiye'de doların ibresinin yukarı olan yönünü daha da yukarı çevirmesine neden oldu.

Bu gelişmelerle birlikte Serbest piyasada 18,47 liradan alınan dolar 18,50 liradan satılıyordu. Ancak dolar bir rekora daha imza attı. 18,54 TL'yi gördü