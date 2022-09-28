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Flaş...Flaş Dolar aldı başını gitti bir rekor daha kırdı

Dolar aldı başını gidiyor. Hergün bir yeni rekora imza atan dolar bugün 18 lira 54 kuruşla yeni bir rekora daha imza attı

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 14:18
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Dolar uçtu gidiyor. Hergün yeni bir rekora imza atan dolar 18.54'ü gördü

Flaş...Flaş Dolar aldı başını gitti bir rekor daha kırdı
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Merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel çapta dolar talebi güçlenmeye devam etti.İşte bu güçlenme Türkiye'de doların ibresinin yukarı olan yönünü daha da yukarı çevirmesine neden oldu. 

Bu gelişmelerle birlikte Serbest piyasada 18,47 liradan alınan dolar 18,50 liradan satılıyordu. Ancak dolar bir rekora daha imza attı. 18,54 TL'yi gördü

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